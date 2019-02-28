На Алтае предприниматель обманул госкорпорацию на 5,7 млн рублей

Следствие и суд установили, что Евгений Гурьянов, как директор «РСК», заключил договор с «Федеральной сетевой компанией Единой энергетической системы» на выполнение работ по расширению трасс воздушных линий Западно-Сибирского предприятия магистральных электрических сетей. Речь, в том числе, шла о валке деревьев, трелевке и разделке древесины, расчистке просек от кустарника, утилизации порубочных остатков.
По информации ведомства, используя свое служебное положение, мужчина предоставлял в «ФСК ЕЭС» (контролирующий акционер Российская Федерация) заведомо ложные данные о выполненных «РСК» работах, что не соответствовало действительности.
Фактически указанные работы по расширению трассы выполнили работники компаний «Лес Сервис» и «Лесное», в рамках договоров аренды лесных участков, заключенных с управлением лесами Алтайского края, а также иными предприятиями.
При этом у компании «РСК» не было договоров с этими компаниями.
Таким образом Евгений Гурьянов безвозмездно изъял и обратил в свою пользу деньги в особо крупном размере в сумме порядка 5,7 млн. рублей, — отмечают в ФСБ.
Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с полным возмещением причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу.