На Алтае при пожаре погибла девочка, приехавшая в гости из соседнего региона

Пожар произошел ночью 10 мая 2022 года в поселке Лесной Первомайского района.
«После тушения пожара на втором этаже частного жилого дома обнаружено тело 13-летней девочки», — рассказали в ведомстве.
Погибшая — жительница Кемеровской области, приехавшая накануне в гости к родственникам.
«Вечером она легла спать, при этом в комнате был включен электрический обогреватель. Ночью произошел пожар», — отметили в СК.
Возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности».
Ранее в Барнауле ночной пожар унес жизни трех человек.