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Происшествия

На Алтае при пожаре погибла девочка, приехавшая в гости из соседнего региона

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту смерти при пожаре 13-летней девочки, сообщает региональный СК.

Пожар в поселке Лесной Первомайского района.
Пожар в поселке Лесной Первомайского района.
altai-krai.sledcom.ru

Пожар произошел ночью 10 мая 2022 года в поселке Лесной Первомайского района.

«После тушения пожара на втором этаже частного жилого дома обнаружено тело 13-летней девочки», — рассказали в ведомстве.

Погибшая — жительница Кемеровской области, приехавшая накануне в гости к родственникам.

«Вечером она легла спать, при этом в комнате был включен электрический обогреватель. Ночью произошел пожар», — отметили в СК.

Возбудили дело по признакам «причинения смерти по неосторожности».

Ранее в Барнауле ночной пожар унес жизни трех человек.

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