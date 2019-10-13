На Алтае при пожаре в частном доме погиб человек

Пожар произошел в 9 часов утра в жилом доме по адресу ул. Сенная, дом № 27.
По словам очевидцев, один человек погиб, еще один — госпитализирован. На месте работали пожарные и бригада скорой помощи.
Информация уточняется.
Утром 12 октября в Рубцовске произошел пожар в частном доме, сообщают подписчики паблика «Инцидент Рубцовск».
Пожар произошел в 9 часов утра в жилом доме по адресу ул. Сенная, дом № 27.
По словам очевидцев, один человек погиб, еще один — госпитализирован. На месте работали пожарные и бригада скорой помощи.
Информация уточняется.
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