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Происшествия

На Алтае при пожаре в частном доме погиб человек

Утром 12 октября в Рубцовске произошел пожар в частном доме, сообщают подписчики паблика «Инцидент Рубцовск».

Пожар в частном доме в Рубцовске
Пожар в частном доме в Рубцовске
https://vk.com/incident_rubtsovsk

Пожар произошел в 9 часов утра в жилом доме по адресу ул. Сенная, дом № 27.

По словам очевидцев, один человек погиб, еще один — госпитализирован. На месте работали пожарные и бригада скорой помощи.

Информация уточняется.

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