На Алтае разыскивают пропавшего при странных обстоятельствах дальнобойщика

В Алтайском крае разыскивается 54-летний водитель КАМАЗа. Он пропал вместе с грузовиком несколько дней назад.

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», Анатолий уехал в Новосибирск на КАМАЗе номер 329 с оранжевой кабиной и синим полуприцепом. Утром его видели в кафе «Грань Алтая» на границе двух регионов.

В Барнаул мужчина должен был вернуться в этот же день, но пропал. Дома он до сих пор не появлялся, телефон не доступен. Грузовой автомобиль как сквозь землю провалился.

По пути в Новосибирск пропал водитель грузовика vk.com/incident22

Приметы: рыжие волосы, рост 175 см, плотного телосложения, сумка черная для документов через плечо.

Родственники просят откликнуться тех, кто что-либо знает о местонахождении Анатолия.