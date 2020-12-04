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Происшествия

На Алтае продавали липовые справки об отсутствии COVID-19

В Республике Алтай и еще ряде регионов изготавливали справки, подтверждающие отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Это обнаружил Общероссийский народный фронт.

Коронавирус.
Коронавирус.
Pixabay.com

Такие справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение.

Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой. Причем документ готовится в течение дня, а стоимость выйдет 1500 рублей без подтверждения в медицинской организации и 2000 рублей — с подтверждением.

«Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу. Мы регулярно мониторим интернет на предмет таких предложений и оперативно отправляем их в правоохранительные органы. Любое преступление — в данном случае это мошенничество на здоровье людей — должно быть наказуемо. Поэтому необходимо ужесточить ответственность как для тех, кто такие справки приобретает, так и для тех, кто их распространяет», — прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ в Московской области Юлия Белехова.

Торговцам липовыми справками следует помнить, что подделка документов и их намеренное предъявление — это преступление, за которое могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

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