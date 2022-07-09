На Алтае продавец выкрал из сейфа недельную выручку и потратил ее в Барнауле

В Горно-Алтайске из сейфа местного магазина сантехники пропали 377 тыс. рублей. Управляющий торговой точки обратился в полицию.
Под подозрение попал ранее судимый за кражу 40-летний продавец, который не вышел на работу. Мужчину доставили в отделение, где он сознался в содеянном. Ранее его уже судили за кражу.
Мужчина признался, что ему было известно о хранении в сейфе крупной суммы денежных средств. Утром он пришел на смену и забрал недельную выручку.
«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ „Присвоение или растрата, совершенная в крупном размере“», — сообщают в МВД по Республике Алтай.