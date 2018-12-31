На Алтае продавцы машины обманули молодую женщину на крупную сумму

33-летняя жительница столицы Республики Алтай собиралась приобрести подержанный автомобиль Toyota Corolla. Ее заинтересовало объявление на одном из сайтов. Молодая женщина связалась с продавцом по указанному номеру и узнали, что нужна предоплата. Если деньги не перечислят, продавец грозил отдать машину другому покупателю.
Хотя горожанка давно знала о таких фактах мошенничества из средств массовой информации и бесед, проводимых сотрудниками полиции, но это не уберегло ее от уловки злоумышленника.
Поверив мошеннику, женщина перевела ему задаток на указанный номер банковской карты. Отправив деньги, потерпевшая перезвонила мнимому продавцу, но тот больше не откликался на звонки.
Она обратилась за помощью в полицию. Там пока установили, что номер злоумышленника зарегистрирован в Москве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.