На Алтае произошла массовая авария из-за жутко пьяного водителя

12 августа в Бийске произошло массовое ДТП, виновником которого стал нетрезвый водитель, который вообще не являлся собственником авто.

Как пишут в сообществе «Аварком Бийск», печальная история началась этим же вечером, когда двое изрядно выпивших мужчин решили прокатиться. Собственник автомобиля Nissan в силу своего состояния сесть просто не смог, уснул в салоне.

За руль взялся его товарищ, но уехал он не далеко, на проспекте Коммунарском устроив тройное ДТП.

Его автомобиль врезался в Жигули 2110, а те, с вою очередь, «догнали» впереди ехавшую Mazda Demio. В крови горе-водителя обнаружили 1,390 промилле алкоголя, что соответствует очень сильному опьянению.

Что означают промилле 1,3−1,5 промилле. Отсутствует равновесие, зрение затуманено, возникают трудности с передвижением и с речью. Мышление, восприятие и способность к принятию решений сильно нарушены. Эйфория понемногу проходит и сменяется неприятными чувствами, такими как тревожность, беспокойство, гнев и подавленность.

Судя по всему, вечерняя прогулка обойдется водителю и его пьяному другу в кругленькую сумму.