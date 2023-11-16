На Алтае произошло ДТП. Есть погибшие

Юный пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка на электросамокате.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", авария произошла на мосту через реку Бия.

12-летний мальчик ехал на самокате в попутном направлении автомобиля, но был впереди.

За рулем внедорожника Honda CR-V был 18-летний местный житель, он управлял машиной в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения.

Управляющий автомобилем не выдержал безопасную дистанцию и врезался в электросамокат, который ехал спереди.

Мальчик из села Артыбаш погиб на месте ДТП, не дождавшись медиков.

Обвиняемому грозит заключение под стражу, уголовное дело уже возбуждено.

Ранее в Алтайском крае произошла страшная авария.