16 ноября
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Происшествия

На Алтае произошло ДТП. Есть погибшие

Юный пьяный водитель без прав насмерть сбил ребенка на электросамокате.

Электросамокат.
Электросамокат.
unsplash.com

Как сообщает "Инцидент Барнаул", авария произошла на мосту через реку Бия.

12-летний мальчик ехал на самокате в попутном направлении автомобиля, но был впереди.

За рулем внедорожника Honda CR-V был 18-летний местный житель, он управлял машиной в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения.

Управляющий автомобилем не выдержал безопасную дистанцию и врезался в электросамокат, который ехал спереди.

Мальчик из села Артыбаш погиб на месте ДТП, не дождавшись медиков.

Обвиняемому грозит заключение под стражу, уголовное дело уже возбуждено.

Ранее в Алтайском крае произошла страшная авария.

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