Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 2,9 зафиксирован в Республике Алтай днем 27 ноября.

Землетрясение. Сейсмограф.
Землетрясение. Сейсмограф.
СС0

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение случилось днем 27 ноября. Его эпицентр имел координаты 50.55 градуса северной широты и 87.42 градуса восточной долготы, передает «Интерфакс».

Сейсмособытие произошло в 183 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,2 балла по шкале MSK-64, пишет Тайга.инфо.

Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость