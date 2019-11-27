На Алтае произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение случилось днем 27 ноября. Его эпицентр имел координаты 50.55 градуса северной широты и 87.42 градуса восточной долготы, передает «Интерфакс».

Сейсмособытие произошло в 183 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,2 балла по шкале MSK-64, пишет Тайга.инфо.

Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования.