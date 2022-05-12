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Происшествия

На Алтае пропал без вести житель Санкт-Петербурга

37-летний житель Санкт-Петербурга пропал в Республике Алтай во время сплава по реке Аргутв Кош-Агачском районе. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Сплав по горной реке.
Сплав по горной реке.
pixabay.com.

Известно, что 7 мая незарегистрированная группа туристов из восьми человек отправилась на сплав на двух надувных лодках.

На пороге «Прорыв Сапожникова» лодка опрокинулась, мужчина выпал в воду. Его сразу же унесло бурным течением.

Попытки остальных участников сплава оказать товарищу какую-либо помощь успеха не принесли. Быстро сообщить о происшествии и позвать на помощь спасательные службы у них также не было возможности, так как сплав проходил в труднодоступной местности, где нет мобильной связи и пеших троп.

О происшествии стало известно только спустя двое суток, когда его участники спустились в село Джазатор и сообщили о случившемся сотрудникам пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

«В настоящее время Улаганским межрайонным следственным отделом проводятся необходимые доследственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрошены семеро участников сплава, в компетентные органы направлено поручение о проведении поисковых мероприятий», — отметили в ведомстве.

Выясняется, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при организации и прохождении сплава.

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