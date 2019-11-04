На Алтае пропал еще один мальчик, на этот раз 11-летний (обновлено)

Поисковики из Лизы Алерт-Алтайский край разыскивают еще одного пропавшего мальчика — 11-летнего Димы Васильева. Мальчик ушел из дома утром 4 ноября, и, как объясняют волонтеры, у родителей есть веские основания сильно беспокоиться.

Дима Васильев ушел из дома 4 ноября примерно в 11:30. Поисковики объявил сбор волонтеров. Вот что известно о мальчике.

Приметы:

Рост 155−160 см.

Телосложение худощавое.

Волосы светлые.

Глаза серые.

Был одет:

Темно-зеленая куртка с опушкой на капюшоне.

Светло-серые спортивные штаны.

Черные ботинки.

Черная вязаная шапка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Ранее altapress.ru рассказывал о пропаже 10-летнего мальчика из села Боровиха Первомайского района. Этот мальчик нашелся и сейчас находится дома.