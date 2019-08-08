Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 августа 27°C

На Алтае пропали трое подростков

Волонтеры «Лиза Алерт» ищут в Алтайском крае троих потерявшихся подростков. Ориентировки опубликованы в официальной группе поискового отряда.

Подростки. Кеды.
Подростки. Кеды.
СС0

29 июля пропала 16-летняя Наталья Блажевич из Бийска.

В Алтайском крае пропала Наталья Блажевич.
В Алтайском крае пропала Наталья Блажевич.
vk.com/la_altay

Со 2 августа ничего неизвестно о местонахождении 14-летнего Арчына Ермеева из Горно-Алтайска. Мальчик может находиться в Алтайском крае.

В Алтайском крае пропал Арчын Еремеев.
В Алтайском крае пропал Арчын Еремеев.
vk.com/la_altay

6 августа ушла на прогулку и не вернулась 15-летняя Анна Шевцова из Бийска.

В Алтайском крае пропала Анна Шевцова.
В Алтайском крае пропала Анна Шевцова.
vk.com/la_altay

Всех, кто знает о местонахождении детей, просят сообщить по телефону: 112 или 8−800−700−54−52 ПСО «Лиза Алерт».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость