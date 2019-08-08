На Алтае пропали трое подростков

29 июля пропала 16-летняя Наталья Блажевич из Бийска.
В Алтайском крае пропала Наталья Блажевич.
vk.com/la_altay
Со 2 августа ничего неизвестно о местонахождении 14-летнего Арчына Ермеева из Горно-Алтайска. Мальчик может находиться в Алтайском крае.
В Алтайском крае пропал Арчын Еремеев.
vk.com/la_altay
6 августа ушла на прогулку и не вернулась 15-летняя Анна Шевцова из Бийска.
В Алтайском крае пропала Анна Шевцова.
vk.com/la_altay
Всех, кто знает о местонахождении детей, просят сообщить по телефону: 112 или 8−800−700−54−52 ПСО «Лиза Алерт».