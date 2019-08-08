На Алтае пропали трое подростков

Волонтеры «Лиза Алерт» ищут в Алтайском крае троих потерявшихся подростков. Ориентировки опубликованы в официальной группе поискового отряда.

29 июля пропала 16-летняя Наталья Блажевич из Бийска.

В Алтайском крае пропала Наталья Блажевич. vk.com/la_altay

Со 2 августа ничего неизвестно о местонахождении 14-летнего Арчына Ермеева из Горно-Алтайска. Мальчик может находиться в Алтайском крае.

В Алтайском крае пропал Арчын Еремеев. vk.com/la_altay

6 августа ушла на прогулку и не вернулась 15-летняя Анна Шевцова из Бийска.

В Алтайском крае пропала Анна Шевцова. vk.com/la_altay

Всех, кто знает о местонахождении детей, просят сообщить по телефону: 112 или 8−800−700−54−52 ПСО «Лиза Алерт».