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Происшествия

На Алтае пьяная и агрессивная женщина с веником отобрала у мальчика куртку

Женщина в Республике Алтай на улице накинулась на незнакомого ребенка и заставила его снять куртку и шапку. Мальчик пожаловался родителям и те вызвали полицию.

Парень. Подросток.
Парень. Подросток.
СС0

Как рассказали в МВД, 12-летний мальчик играл на улице с другими детьми, когда на него накинулась незнакомая нетрезвая женщина с веником. Она приняла ребенка за обидчика ее сына, который ранее отбирал у него велосипед.

Подбежав к ребенку, она ударила его веником по спине и ягодицам. После чего открыто угрожала и сняла с него осеннюю куртку и шапку, с которыми ушла к себе домой.

В ходе разбирательства сельчанка призналась в содеянном. Свой поступок она попыталась объяснить состоянием алкогольного опьянения.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

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