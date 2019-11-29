На Алтае пьяная женщина до смерти забила сожителя головой об пол

В Республике Алтай между двумя пьяными сожителями возник конфликт, который закончился трагедией. Женщина разозлилась настолько, что несколько раз ударила своего партнера головой об пол. Теперь ее ждет суд за причинение смерти по неосторожности, рассказали в региональном СУ СКР.

Инцидент случился в Онгудае ночью 30 октября. Женщина была дома у своей дочери и поругалась с сожителем. Он также находился в состоянии опьянения.

Обвиняемая нанесла мужчине множественные удары руками и ногами по голове и несколько раз со значительной силой ударила его об пол.

Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму. Спустя несколько часов он скончался.

Обвиняемая отрицала вину и настаивала на том, что удары наносила без усилий. Убивать возлюбленного она не хотела, а бить начала потому, что тот пытался изнасиловать ее дочь.