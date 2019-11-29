На Алтае пьяная женщина до смерти забила сожителя головой об пол

Инцидент случился в Онгудае ночью 30 октября. Женщина была дома у своей дочери и поругалась с сожителем. Он также находился в состоянии опьянения.
Обвиняемая нанесла мужчине множественные удары руками и ногами по голове и несколько раз со значительной силой ударила его об пол.
Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму. Спустя несколько часов он скончался.
Обвиняемая отрицала вину и настаивала на том, что удары наносила без усилий. Убивать возлюбленного она не хотела, а бить начала потому, что тот пытался изнасиловать ее дочь.