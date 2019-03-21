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Происшествия

На Алтае пьяные братья выбросили товарища с пятого этажа

В Алтайском крае осудили двух братьев, которые убили знакомого, а потом заявили, что тот сам покончил жизнь самоубийством, сообщает Следком.

Балконы.
Балконы.
CC0

По данным следствия, эти двое в компании знакомого распивали спиртное в одном из многоквартирных домов Кулудны. Братья поссорились с собутыльником, завязалась драка, во время которой последнего выбросили с балкона пятого этажа.

Через несколько часов от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Во время предварительного следствия братья рассказывали, что погибший выбросился с балкона сам, якобы он несколько раз им говорил, что собирается сделать это.

Но следователям удалось доказать, что дело обстояло иначе. На суде присяжные заседатели признали братьев виновными. Подсудимым дали по 14 лет колонии строгого режима.

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