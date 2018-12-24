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Происшествия
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На Алтае пьяный депутат в кафе побил управляющую, певицу и подростка

Полиция проверяет сообщение о пьяной драке в одном из кафе Чемальского района Республики Алтай. По предварительным данным, 22 декабря один из депутатов районного совета побил трех человек, пишут «Новости Горного Алтая».

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
pixabay.com

В кафе районные депутаты отмечали конец года. По завершению застолья все народные избранники разошлись, но один решил вернуться и продолжить. Когда принесли счет, он стал возмущаться и отказывался заплатить за выпитое, пишет издание.

Официантка вызвала управляющую. За ее увещевания депутат, по словам свидетелей, ударил женщину в голову. За руководительницу вступилась певица, выступавшая в кафе. Тогда народный избранник попытался ударить и артистку кулаком в лицо, но та увернулась и удар пришелся в плечо.

14-летний родственник одной из потерпевших решил вступиться за женщин, но получил от парламентария дважды кулаком по голове.

Все трое сбежали от разъяренного мужчины, сообщают горно-алтайские журналисты, и закрылись на кухне. А оттуда позвонили в полицию.

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