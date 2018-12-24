На Алтае пьяный депутат в кафе побил управляющую, певицу и подростка

Полиция проверяет сообщение о пьяной драке в одном из кафе Чемальского района Республики Алтай. По предварительным данным, 22 декабря один из депутатов районного совета побил трех человек, пишут «Новости Горного Алтая».

В кафе районные депутаты отмечали конец года. По завершению застолья все народные избранники разошлись, но один решил вернуться и продолжить. Когда принесли счет, он стал возмущаться и отказывался заплатить за выпитое, пишет издание.

Официантка вызвала управляющую. За ее увещевания депутат, по словам свидетелей, ударил женщину в голову. За руководительницу вступилась певица, выступавшая в кафе. Тогда народный избранник попытался ударить и артистку кулаком в лицо, но та увернулась и удар пришелся в плечо.

14-летний родственник одной из потерпевших решил вступиться за женщин, но получил от парламентария дважды кулаком по голове.

Все трое сбежали от разъяренного мужчины, сообщают горно-алтайские журналисты, и закрылись на кухне. А оттуда позвонили в полицию.