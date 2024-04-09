26-летний злоумышленник выстрелил в голову 37-летнему мужчине, второго пострадавшего он ранил в плечо.
Мужчину с огнестрельным ранением в голову доставили в районную больницу. Спустя несколько часов он скончался.
Второго потерпевшего с обильной кровопотерей доставили в республиканскую больницу.
Стрелок сам пришел в полицию и сообщил о произошедшем.
Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Ранее парень убил бездомного и спрятал голову в чулане.
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