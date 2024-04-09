9 апреля
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Происшествия

На Алтае пьяный мужчина открыл огонь по людям. Есть погибший

В Республике Алтай местный житель в нетрезвом виде повздорил с двумя мужчинами и открыл по ним стрельбу, СУ СК по региону.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

26-летний злоумышленник выстрелил в голову 37-летнему мужчине, второго пострадавшего он ранил в плечо.

Мужчину с огнестрельным ранением в голову доставили в районную больницу. Спустя несколько часов он скончался.

Второго потерпевшего с обильной кровопотерей доставили в республиканскую больницу.

Стрелок сам пришел в полицию и сообщил о произошедшем.

Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее парень убил бездомного и спрятал голову в чулане.

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