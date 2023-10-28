На Алтае пьяный мужчина устроил стрельбу. Есть погибшие

40-летний житель Чемальского района со своим младшим братом отравился за кедровыми орехами. По дороге они встретились с проезжавшим мимо на машине односельчанином, он был пьян.
Между мужчинами был конфликт из-за ревности к супруге обвиняемого.
Новая встреча не обошлась без ссоры, пьяный водитель открыл стрельбу из ружья.
Старшему брату он попал в бедро, младший скончался на месте.
Преступник выбросил оружие и скрылся.
Выживший мужчина позвонил главе сельского поселения и сообщил о произошедшем. После его госпитализировали. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.
Подозреваемого задержали, свою вину он признал.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее россиянин прибил свою девушку к доске, поджег и потушил, а затем заставил везти его в соседний город.