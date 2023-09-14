На Алтае пьяный мужчина ранил ножом своих бабушку и дедушку

22-летний житель села Майма пьяным пришел домой к своим бабушке и дедушке. Между родственниками возникла ссора, во время которой внук нанес пожилому мужчине множественные удары ножом в шею, грудь и конечности. После этого он несколько раз ранил ножом в шею женщину.
От полученных травм дедушка скончался на месте. Бабушка выжила, но ее здоровью причинен тяжкий вред.
После нападения мужчина похитил из дома стариков 13 тыс. рублей и угнал автомобиль дедушки.
Верховный суд Республики Алтай вынес решение по уголовному делу.
Обвиняемого приговорили к 15 годам заключения.
Ранее школьник напал с ножом на учителей.