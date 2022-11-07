Вонзил нож в спину школьник своему товарищу во время каникул на Алтае

Удар пробил мальчику легкое. Мальчика госпитализировали.
Инцидент произошел в селе Новоегорьевское. Школьник приехал туда из Новосибирска к бабушке на каникулы.
Накануне он пошел гулять вместе со сверстником.
Во время прогулки между друзьями возникла ссора. И новосибирец достал из кармана куртки складной нож и воткнул его в спину товарищу, пишет Lenta.ru. А после позвонил в полицию и сообщил о случившемся.
В отношении нападавшего возбудили дело и отпустили под подписку о невыезде.
Ведется разбирательство.
Ранее пенсионер в Сибири ударил штык-ножом соседа из-за громкой музыки.