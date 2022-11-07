Вонзил нож в спину школьник своему товарищу во время каникул на Алтае

В Алтайском крае 14-летний подросток из Новосибирска воткнул нож в спину друга, сообщает РЕН ТВ .

Удар пробил мальчику легкое. Мальчика госпитализировали.

Инцидент произошел в селе Новоегорьевское. Школьник приехал туда из Новосибирска к бабушке на каникулы.

Накануне он пошел гулять вместе со сверстником.

Во время прогулки между друзьями возникла ссора. И новосибирец достал из кармана куртки складной нож и воткнул его в спину товарищу, пишет Lenta.ru. А после позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

В отношении нападавшего возбудили дело и отпустили под подписку о невыезде.

Ведется разбирательство.

Ранее пенсионер в Сибири ударил штык-ножом соседа из-за громкой музыки.