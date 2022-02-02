Житель Алтая сломал нож об мягкие ткани товарища и убежал с рукояткой в руке

В Алтайском крае мужчину будут судить за покушение на убийство односельчанина при помощи ножа, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел в августе 2021 года в одном из сел Романовского района.

«48-летний обвиняемый позвонил знакомому и предложил встретиться. Подъехав к указанному месту, 35-летний мужчина увидел, что односельчанин находится в состоянии алкогольного опьянения и в руках держит кухонный нож», — рассказали в ведомстве.

Мужчина подошел поближе и услышал угрозу убийством. После этого сельчанин начал беспорядочно размахивать ножом.

Несмотря на то, что мужчина оказал сопротивление, оппонент нанес ему резаное ранение шеи.

«Довести умысел на убийство до конца обвиняемому не удалось, так как при очередном ударе лезвие ножа осталось в мягких тканях бедра потерпевшего, а рукоятка в руках злоумышленника, который поспешил скрыться с места происшествия», — отметили в СК.

Сельчанин вину не признал и отказался от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ.

Мужчине грозит до 11 лет лишения свободы — за покушение на убийство срок составляет не более ¾ от максимально возможного.

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