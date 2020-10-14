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Происшествия

Жительница Барнаула во время застолья воткнула нож в важный орган супруга

В Алтайском крае перед судом предстанет женщина, которая во время пьянки не сдержалась и с ножом напала на мужа, сообщает региональный СК.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Инцидент произошел в Барнауле в мае 2020 года. Несмотря на солнечный весенний день, семья решила устроить праздник со спиртым.

«В ходе возникшего конфликта женщина нанесла имеющимся у нее ножом не менее восьми ударов в жизненно важные органы гражданскому мужу», — рассказали в ведомстве.

От полученных ранений 45-летний мужчина через несколько часов скончался в больнице.

43-летняя женщина вину не признала, однако следствие и без ее согласия нашло необходимые доказательства. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее другая нетрезвая жительница Алтайского края одним ударом ножа поставила точку в ссоре с подростком.

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