Жительница Барнаула во время застолья воткнула нож в важный орган супруга

Инцидент произошел в Барнауле в мае 2020 года. Несмотря на солнечный весенний день, семья решила устроить праздник со спиртым.
«В ходе возникшего конфликта женщина нанесла имеющимся у нее ножом не менее восьми ударов в жизненно важные органы гражданскому мужу», — рассказали в ведомстве.
От полученных ранений 45-летний мужчина через несколько часов скончался в больнице.
43-летняя женщина вину не признала, однако следствие и без ее согласия нашло необходимые доказательства. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее другая нетрезвая жительница Алтайского края одним ударом ножа поставила точку в ссоре с подростком.