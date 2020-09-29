Нетрезвая сельчанка поставила точку в ссоре с подростком ударом ножа

Жительница Поспелихинского района поругалась с подростком и ударила его ножом в живот, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

В июле 17-летний подросток приехал в гости поселок. Вечером на одной из улиц с местной 43-летней женщиной у него возникла ссора по незначительному поводу.

Сельчанка была пьяная и с ножом. В ходе конфликта она причинила парню колото-резанное ранение в область живота.

Пострадавшего госпитализировали.

Свою вину в содеянном женщина полностью признала. Материалы уголовного дела передали на рассмотрение в суд.

Ранее 71-летний гражданский муж жительницы Барнаула серьезно ранил в живот ее 17-летнего сына. Агрессивный отчим угрожал убить и ее саму.