Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 сентября 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Нетрезвая сельчанка поставила точку в ссоре с подростком ударом ножа

Жительница Поспелихинского района поругалась с подростком и ударила его ножом в живот, рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Нож.
Нож.
altapress.ru

В июле 17-летний подросток приехал в гости поселок. Вечером на одной из улиц с местной 43-летней женщиной у него возникла ссора по незначительному поводу.

Сельчанка была пьяная и с ножом. В ходе конфликта она причинила парню колото-резанное ранение в область живота.

Пострадавшего госпитализировали.

Свою вину в содеянном женщина полностью признала. Материалы уголовного дела передали на рассмотрение в суд.

Ранее 71-летний гражданский муж жительницы Барнаула серьезно ранил в живот ее 17-летнего сына. Агрессивный отчим угрожал убить и ее саму.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость