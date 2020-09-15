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Происшествия

В Барнауле подросток истек кровью после нападения 71-летнего пенсионера

71-летний гражданский муж жительницы Барнаула серьезно ранил в живот ее 17-летнего сына. Агрессивный отчим угрожал убить и ее саму, рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

В июне после распития спиртного пенсионер впал в ярость. Женщина была вынуждена закрыться в доме вместе с малолетним младшим сыном. В этот момент вернулся домой ее старший ребенок — пасынок подсудимого.

Мужчина ударил его ножом в живот. Подросток потерял более двух литров крови и только благодаря оперативному вмешательству остался жив.

Также подсудимый угрожал убийством гражданской супруге, демонстрируя нож.

Мужчина признал вину в содеянном. Ранее он уже отбывал наказание за убийство, добавили в следственном комитете.

Суд назначил рецидивисту 3 года колонии общего режима.

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