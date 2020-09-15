В Барнауле подросток истек кровью после нападения 71-летнего пенсионера

В июне после распития спиртного пенсионер впал в ярость. Женщина была вынуждена закрыться в доме вместе с малолетним младшим сыном. В этот момент вернулся домой ее старший ребенок — пасынок подсудимого.
Мужчина ударил его ножом в живот. Подросток потерял более двух литров крови и только благодаря оперативному вмешательству остался жив.
Также подсудимый угрожал убийством гражданской супруге, демонстрируя нож.
Мужчина признал вину в содеянном. Ранее он уже отбывал наказание за убийство, добавили в следственном комитете.
Суд назначил рецидивисту 3 года колонии общего режима.