Пенсионер в Сибири ударил штык-ножом соседа из-за громкой музыки

В Новосибирске осудили 60-летнего мужчину, который в ходе ссоры ударил соседа штык-ножом в грудь. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

Инцидент произошел, когда выпивший подсудимый отдыхал в своей комнате. В это время его соседка по квартире вместе с парнем громко включили музыку.

Мужчина сделал девушке замечание, молодой человек вступился за нее и завязалась ссора, в ходе которой парень ударил пожилого человека.

В ответ тот достал штык-нож и воткнул в грудь нападавшему. Жизнь потерпевшему спасли медики.

В ходе следствия подсудимый признал вину и раскаялся. Потерпевший простил подсудимого, с которым они дружили, и просил не наказывать строго.

Суд приговорил подсудимого к трем годам колонии общего режима.

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