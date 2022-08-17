Пенсионер в Сибири ударил штык-ножом соседа из-за громкой музыки

Инцидент произошел, когда выпивший подсудимый отдыхал в своей комнате. В это время его соседка по квартире вместе с парнем громко включили музыку.
Мужчина сделал девушке замечание, молодой человек вступился за нее и завязалась ссора, в ходе которой парень ударил пожилого человека.
В ответ тот достал штык-нож и воткнул в грудь нападавшему. Жизнь потерпевшему спасли медики.
В ходе следствия подсудимый признал вину и раскаялся. Потерпевший простил подсудимого, с которым они дружили, и просил не наказывать строго.
Суд приговорил подсудимого к трем годам колонии общего режима.
Ранее в Томске мужчина избил свою бабушку, после чего она умерла.