Сибиряк пойдет под суд за убийство своей бабушки

В Томске мужчина избил свою бабушку, после чего она умерла. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, 31-летний местный житель весной этого года проживал со своей 76-летней бабушкой и периодически избивал ее.

Однажды в мае, будучи пьяным, он четыре раза ударил ее по голове и скрылся. Позднее мужчина узнал, что бабушка скончалась в больнице из-за полученных травм.

Подозреваемый решил скрыться. Через Краснодар он прилетел в Москву, где его и поймали полицейские.

Сейчас обвиняемый доставлен в Томск. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии.

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