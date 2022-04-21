Жительница Барнаула воткнула нож в спину малознакомого ловеласа, когда он кое-что попросил

В Алтайском крае женщине предъявили обвинение в убийстве нового знакомого, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 18 апреля 2022 года в Барнауле.

«35-летняя женщина в общественном транспорте познакомилась с 37-летним мужчиной. Новый знакомый пригласил к себе домой, где они стали распивать спиртные напитки», — рассказали в ведомстве.

После того как мужчина захотел более близкого продолжения отношений, обвиняемая ножом нанесла ему смертельный удар в спину.

В СК отметили, что женщину уже неоднократно судили за кражи и преступления против личности.

Теперь даме грозит до 15 лет лишения свободы за убийство. Суд отправил ее под стражу.

Ранее красноярский СК рассказал четыре дня из жизни сибирячки: выпила, зарезала приятеля, выпила, порезала сожителя, арестована.