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Происшествия

Четыре дня из жизни сибирячки: выпила, зарезала приятеля, порезала сожителя, арестована

В Красноярском крае задержали женщину, которая убила и присыпала снегом приятеля, а через несколько дней пыталась зарезать сожителя, сообщает региональный СК.

Женщина с ножом.
Женщина с ножом.
СС0

Убийство произошло 13 февраля 2022 года в поселке Верхняя Бирюса.

«22-летний потерпевший с целью совместного употребления алкоголя пришел в гости к односельчанам — хозяйке дома и ее 46-летнему сожителю», — рассказали в ведомстве.

В ходе застолья возник конфликт: гость выбросил хозяйские алкогольные напитки, взамен предложив свои, а после их употребления не хотел покидать дом.

Женщина взяла нож и нанесла молодому человеку несколько ударов в область грудной клетки и спины.

После этого сожители сбросили тело в подполье, а на следующий день перенесли на участок и присыпали снегом.

«16 февраля в ходе употребления алкоголя между сожителями возникла ссора, в ходе которой женщина взяла нож и нанесла сожителю один удар в область живота. Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу», — отметили в СК.

Женщину задержали 16 февраля и отправили под стражу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы за убийство.

Ранее в Омске мужчина сбежал от любовницы с ножевыми ранами в районе бедер.

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