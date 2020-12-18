Сибиряк сбежал от любовницы с ножевыми ранами в районе бедер

Жительница Омска ножом изрезала бедра своему сожителю, который смог убежать от агрессивной женщины и выжить, сообщает Om1.ru .

Окровавленного мужчину нашли ночью 16 декабря на одной из улиц города.

«34-летнего омича срочно доставили в БСМП-1», — отмечает издание со ссылкой на свои источники.

В медучреждении у мужчины диагностировали колото-резаные раны бедер, травму ветвей бедренной артерии и геморрагический шок второй степени.

Выяснилось, что травмы ему нанесла 28-летняя сожительница. Мужчине удалось сбежать и выжить.

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