Сибиряк сбежал от любовницы с ножевыми ранами в районе бедер

Окровавленного мужчину нашли ночью 16 декабря на одной из улиц города.
«34-летнего омича срочно доставили в БСМП-1», — отмечает издание со ссылкой на свои источники.
В медучреждении у мужчины диагностировали колото-резаные раны бедер, травму ветвей бедренной артерии и геморрагический шок второй степени.
Выяснилось, что травмы ему нанесла 28-летняя сожительница. Мужчине удалось сбежать и выжить.
Ранее в Югре обиженная любовница зарезала сибиряка и жила с трупом в чемодане.
В начале декабря в Барнауле женщина во время веселого застолья воткнула нож в важный орган супруга.