Обиженная любовница зарезала сибиряка и жила с трупом в чемодане

В Югре женщину на 8 лет отправили в колонию за убийство мужчины, приехавшего из Омска на заработки, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел ночью 6 декабря 2019 года. Пьяная 46-летняя мадам веселилась с 49-летним жителем Омска, приехавшим в ХМАО подзаработать денег.

Примечательно, что ранее женщина встречалась с этим мужчиной, но на тот момент у нее был сожитель. Судя по всему, омич решил вспомнить былое.

«В ходе ссоры, возникшей из-за непристойных предложений, нанесла не менее 20 ударов кухонным ножом в область спины и шеи, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

После расправы женщина вместе со своим сожителем, который во время убийства спал, «упаковала» тело в чемодан и поставила на балкон.

Труп омича планировали вывезти за пределы города — этот план разрабатывали 10 дней. Однако, убедившись в невозможности реализации задуманного, женщина пришла в полицию.

За убийство бывшую любовницу приговорили к 8 годам в колонии общего режима.

Ранее в Барнауле женщина во время веселого застолья воткнула нож в важный орган супруга.