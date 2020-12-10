Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Обиженная любовница зарезала сибиряка и жила с трупом в чемодане

В Югре женщину на 8 лет отправили в колонию за убийство мужчины, приехавшего из Омска на заработки, сообщает региональный СК.

Женщина с ножом.
Женщина с ножом.
СС0

Инцидент произошел ночью 6 декабря 2019 года. Пьяная 46-летняя мадам веселилась с 49-летним жителем Омска, приехавшим в ХМАО подзаработать денег.

Примечательно, что ранее женщина встречалась с этим мужчиной, но на тот момент у нее был сожитель. Судя по всему, омич решил вспомнить былое.

«В ходе ссоры, возникшей из-за непристойных предложений, нанесла не менее 20 ударов кухонным ножом в область спины и шеи, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

После расправы женщина вместе со своим сожителем, который во время убийства спал, «упаковала» тело в чемодан и поставила на балкон.

Труп омича планировали вывезти за пределы города — этот план разрабатывали 10 дней. Однако, убедившись в невозможности реализации задуманного, женщина пришла в полицию.

За убийство бывшую любовницу приговорили к 8 годам в колонии общего режима.

Ранее в Барнауле женщина во время веселого застолья воткнула нож в важный орган супруга.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость