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Происшествия

На Алтае подросток в пьяном угаре изрезал трех человек

17-летний житель села Паспаул в Чойском районе Республики Алтай напился в гостях и схватился за нож. Он чудом не убил трех человек, которые находились в доме.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Парень отдыхал у знакомых в ночь с 17 на 18 июля. После совместного распития спиртных напитков он внезапно схватил в руки нож и не менее трех раз ударил им в шею 24-летнему брату хозяйки дома. Тот упал на пол, потеряв сознание, рассказывают следователи.

Сразу после этого юноша пошел в соседнюю комнату, где спали хозяйка дома и ее сожитель. Подросток нанес спящим удары в область шеи, после чего скрылся с места преступления.

«Через некоторое время один из потерпевших пришел в себя и вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Потерпевшие, один из которых с тяжелым ранением, угрожающим его жизни и здоровью, незамедлительно были доставлены в районную больницу, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь», — отмечают в ведомстве.

Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Ему предъявили обвинение по покушению в убийстве трех лиц.

Следователи также проверяют условия жизни подростка и будут давать оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

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