На Алтае пьяный посетитель кафе напал на полицейского

В Алтайском крае будут судить 44-летнего жителя Первомайского района, обвиняемого в применении насилия к участковому уполномоченному полиции. Об этом рассказали в Следкоме.

Инцидент произошел 16 октября 2018 года. Вечером участкового вызвали в одно из кафе. Работница заявления сообщила, что один из посетителей нарушает общественный порядок.

Полицейский предложил пьяному дебоширу пройти в служебный автомобиль, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Но обвиняемый решил посопротивляться представителю закона. Он в присутствии персонал кафе стал материться на участкового, а потом ударил офицера кулаком в грудь.

Нарушителя все-таки доставили в отделение. А теперь ему придется отвечать по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому — лишение свободы на срок до пяти лет.