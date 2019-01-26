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Происшествия
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На Алтае пьяный посетитель кафе напал на полицейского

В Алтайском крае будут судить 44-летнего жителя Первомайского района, обвиняемого в применении насилия к участковому уполномоченному полиции. Об этом рассказали в Следкоме.

Полиция. МВД.
Полиция. МВД.
Анна Зайкова

Инцидент произошел 16 октября 2018 года. Вечером участкового вызвали в одно из кафе. Работница заявления сообщила, что один из посетителей нарушает общественный порядок.

Полицейский предложил пьяному дебоширу пройти в служебный автомобиль, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Но обвиняемый решил посопротивляться представителю закона. Он в присутствии персонал кафе стал материться на участкового, а потом ударил офицера кулаком в грудь.

Нарушителя все-таки доставили в отделение. А теперь ему придется отвечать по уголовной статье о применении насилия в отношении представителя власти. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому — лишение свободы на срок до пяти лет.

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