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Происшествия

На Алтае пьяный рецидивист жестоко убил немощную селянку и ее дочь

В селе Алтайское Алтайского края мужчина пойдет под суд за убийство двух односельчанок и разбой. Об этом сообщает начальник отдела региональной прокуратуры Евгений Степанов.

Оружие, ножи.
Оружие, ножи.
altapress.ru

По версии следствия, 43 летний житель Алтайского, будучи пьяным, задумал ограбить любой дом в селе и убить ножом проживающих там людей.

Он выбрал подходящий под его «требования» дом, разбил стекло в веранде, открыл запор и проник в дом. Там он встретил пожилую и немощную женщину, которая в силу имеющихся заболеваний не могла дать отпор подозреваемому. Разбойник нанес женщине множественные удары ножом в жизненно важные органы. Потом гражданин пошел в другую комнату и также ударил ножом дочь хозяйки дома. От полученных телесных повреждений женщины скончались на месте.

Потом разбойник похитил из дома имущество на сумму 26 тысяч рублей и скрылся.

Во время расследования дела стало известно, что обвиняемый был ранее судим за умышленное убийство и отсидел 9 лет. Но уже спустя два месяца после освобождения совершил это убийство. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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