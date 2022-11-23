На Алтае пьяный сибиряк похитил деньги из монастыря

Как установил суд, в мужском монастыре обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения похитил деньги из ящика для пожертвований.
По его словам, он вошел в монастырь во время богослужения, выпил алкоголь и уснул на лестнице. Украденными средствами преступник распорядился по своему усмотрению.
Мужчина признан виновным Усть-Пристанским судом и приговорен к ограничению свободы на один год и восемь месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что миллионное имущество пытался скрыть от государства сибиряк.