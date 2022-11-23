23 ноября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На Алтае пьяный сибиряк похитил деньги из монастыря

В селе Коробейниково Алтайского края, мужчину обвиняют в хищении 10 тыс. рублей у монастыря. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

Как установил суд, в мужском монастыре обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения похитил деньги из ящика для пожертвований.

По его словам, он вошел в монастырь во время богослужения, выпил алкоголь и уснул на лестнице. Украденными средствами преступник распорядился по своему усмотрению.

Мужчина признан виновным Усть-Пристанским судом и приговорен к ограничению свободы на один год и восемь месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что миллионное имущество пытался скрыть от государства сибиряк.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость