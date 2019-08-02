Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 августа 30°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае пьяный турист с семейными проблемами сломал пополам смартфон незнакомки

На перевале Чике-Таман житель Алтайского края встретил незнакомую женщину и разозлился. Он вырвал у нее из рук телефон и сломал пополам, пишут «Новости Горного Алтая».

Разбитый телефон.
Разбитый телефон.
СС0

36-летняя жительница Красноярска приехала в Республику Алтай отдыхать. Она решила пробежаться от подножья перевала Чике-Таман к его вершине и на пути ей встретился пьяный мужчина.

Он преградил путь женщине, начал нецензурно выражаться, а затем выхватил у нее телефон, сломал, бросил на дорогу и ушел.

Полицейские задержали подозреваемого почти сразу, поскольку тот еще не успел спуститься с перевала. 36-летний житель Алтайского края сам приехал Горный на отдых. Свой поступок он объяснил состоянием алкогольного опьянения и проблемами в семье.

По оценке пострадавшей, сумма причиненного ущерба составила 60 тысяч рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость