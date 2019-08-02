На Алтае пьяный турист с семейными проблемами сломал пополам смартфон незнакомки

На перевале Чике-Таман житель Алтайского края встретил незнакомую женщину и разозлился. Он вырвал у нее из рук телефон и сломал пополам, пишут «Новости Горного Алтая».

36-летняя жительница Красноярска приехала в Республику Алтай отдыхать. Она решила пробежаться от подножья перевала Чике-Таман к его вершине и на пути ей встретился пьяный мужчина.

Он преградил путь женщине, начал нецензурно выражаться, а затем выхватил у нее телефон, сломал, бросил на дорогу и ушел.

Полицейские задержали подозреваемого почти сразу, поскольку тот еще не успел спуститься с перевала. 36-летний житель Алтайского края сам приехал Горный на отдых. Свой поступок он объяснил состоянием алкогольного опьянения и проблемами в семье.

По оценке пострадавшей, сумма причиненного ущерба составила 60 тысяч рублей.