На Алтае пьяный водитель покалечил жену и дочь в ДТП и получил условный срок

ДТП произошло на 534-м километре Чуйского тракта 6 октября, а 10 марта Шебалинский районный суд признал 49-летнего местного жителя виновным в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью, пишут Новости Горного Алтая".

На дороге столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Honda Stepwgn. Виновник ДТП, водитель автомобиля ВАЗ-21099, двигаясь со стороны Мыюты в сторону Барлака, не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение дороги. От удара ВАЗ выбросило на встречную полосу, где он и столкнулся с минивэном.

В результате ДТП получили травмы водитель автомобиля ВАЗ, его пассажиры — женщина 1986 года рождения и ребенок 2015 года рождения, а также пассажир автомобиля Honda — 50-летняя жительница Онгудайского района.

Как выяснилось, водитель ВАЗ находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, его малолетней дочери и супруге в результате ДТП был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, потерпевшие ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с их примирением с обвиняемым.

Однако им отказали «ввиду того, что наличие для этого оснований в данном случае лишь формальное, прекращение уголовного дела не будет способствовать восстановлению социальной справедливости».

Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Также его лишили права управления транспортным средством на срок три года.