На Алтае пьяный водитель слетел в кювет и перевернулся

Утром 6 сентября в Республике Алтай пьяный 27-летний житель Турочакского района перевернулся на ВАЗ-2107. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло в Чойском районе. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии пострадал 25-летний пассажир. Его госпитализировали в республиканскую больницу. Водителю оказали медпомощь, но лечение в стационаре ему не требуется.

Сотрудники ДПС выяснили, что водитель был пьяный — на литр выдыхаемого воздуха установили наличие 0,2 мг/л алкоголя (допустимая норма 0,16 мг/л).

Ранее 92-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет на алтайской трассе.