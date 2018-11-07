На Алтае работал незаконный магазин-двойник «Детского мира»

Бийская компания «Квант» при продаже детских товаров в торговом центре Горно-Алтайска использовала в оформлении вывески, а также внутри магазина «Детский мир» обозначения, которые были похожи на товарный знак известной федеральной сети магазинов.

Дело возбудили по заявлению публичного акционерного общества «Детский мир». Комиссия управления пришла к выводу, что бийская компания, не неся затрат на продвижение себя как продавца детских товаров, воспользовалась известностью товарных знаков «Детский мир». В ущерб конкуренту компания получила преимущества.

Во время рассмотрения дела компания добровольно устранила допущенное нарушение и изменило вывеску, предписание не выдавали. Решают вопрос об административном наказании.