На Алтае раскрыли крупное дело о мошенничестве в автостраховании

Прокуратура Республики Алтай утвердило обвинительное заключение в отношении группы граждан, занимавшихся незаконным автострахованием. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры РФ.

История безаварийности обнуляется, если человек в течение года не был вписан в полис ОСАГО

По данным следствия, еще в 2018 году в Горно-Алтайске одним из местных жителей была создана банда мошенников. Они решили разбогатеть на ОСАГО.

Злоумышленники занимались инсценировкой ДТП. А затем обращались в страховые компании с требованием выплатить деньги.

В результате страховщикам был нанесен ущерб, который пока оценивается в 1,8 млн рублей. По всей вероятности, так продолжалось до тех пор, пока в страховых компаниях не увидели, что в аварии странным образом попадают одни и те же водители.

Дело направлено на рассмотрение в Горно-Алтайский городской суд.