На Алтае разборка у бара из-за ДТП закончилась стрельбой, убийством и колонией строгого режима

Житель Алтайского края приговорен к 10 годам колонии строгого режима за убийство. Мужчина застрелил обидчика после потасовки, вспыхнувшей из-за ДТП.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, преступление было совершено в июне этого года, когда возле бара, находящегося в одном из сел Зонального района, произошло ДТП.

Известно, что местный житель, управляя автомобилем, врезался в припаркованное транспортное средство.

Виновник аварии попросил водителя пострадавшего автомобиля решить вопрос без вызова сотрудников ГИБДД, обещая за свой счет восстановить пострадавшую машину.

Но знакомый водителя, будучи пьяным, стал высказывать претензии виновнику ДТП, в связи с чем между мужчинами произошла драка.

В итоге, желая наказать обидчика, подсудимый съездил к себе домой и, взял оружие, вернулся обратно в бар и застрелил потерпевшего.

Свою вину мужчина признал.