На Алтае разбойники с муляжами пистолетов ограбили офис микрозаймов

9 августа молодые люди приехали в Горно-Алтайск, чтобы ограбить офис микрокредитной организации. Они распределили между собой преступные роли.
Один из парней прошел в офис и, угрожая муляжом пистолета, напал на сотрудницу организации от которой потребовал деньги.
Его подельник находился на улице возле здания и смотрел за окружающей обстановкой, рассказывают в прокуратуре Республики Алтай.
Получив деньги, грабители скрылись, но позже их задержали.
«Судом с учетом мнения участвующего прокурора, установленных обстоятельств дела, отрицательных характеристик личностей обвиняемых на период проведения следствия в отношении последних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.