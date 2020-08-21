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Происшествия

На Алтае разбойники с муляжами пистолетов ограбили офис микрозаймов

18 и 23 летние жители Алтайского края надели медицинские маски, вооружились муляжами пистолетов и пошли на ограбление. Все удалось, но их все же поймали.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
CC0

9 августа молодые люди приехали в Горно-Алтайск, чтобы ограбить офис микрокредитной организации. Они распределили между собой преступные роли.

Один из парней прошел в офис и, угрожая муляжом пистолета, напал на сотрудницу организации от которой потребовал деньги.

Его подельник находился на улице возле здания и смотрел за окружающей обстановкой, рассказывают в прокуратуре Республики Алтай.

Получив деньги, грабители скрылись, но позже их задержали.

«Судом с учетом мнения участвующего прокурора, установленных обстоятельств дела, отрицательных характеристик личностей обвиняемых на период проведения следствия в отношении последних избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.

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