На Алтае разгневанная женщина хотела убить мужа и свекровь

Предварительно установлено, что между женщиной и ее пьяной снохой, произошел конфликт. Сельчанка стала упрекать родственницу в том, что она посещает увеселительные заведения и мало времени уделяет воспитанию детей. Обидевшись, женщина пригрозила свекрови физической расправой и разбила кухонную посуду.
Вскоре в конфликт вмешался 36-летний сын заявительницы, он решил успокоить женщин.
«Поняв, что супруг встал на сторону матери, агрессивно настроенная подозреваемая схватила со стола кухонный нож, размахивая которым высказала в адрес близкого человека угрозу убийством», — отмечают в ведомстве.
В этот момент свекровь воспользовалась тем, что сельчанка переключилась на мужа, выбежала во двор и позвонила в полицию. На момент прибытия правоохранителей женщина уже успокоилась и не стала отрицать свой вины, пытаясь оправдать поступок тем, что была пьяна.
Полицейские возбудили уголовное дело.