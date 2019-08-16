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Происшествия

На Алтае разгневанная женщина хотела убить мужа и свекровь

Жительницы села Усть-Муны сообщила полицейской, что ей угрожала физической расправой 32-летняя сноха. Кроме того, женщина рассказала, что родственница угрожала убийством супругу, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

Полиция, патрульная машина.
Полиция, патрульная машина.
бийск.22.мвд.рф

Предварительно установлено, что между женщиной и ее пьяной снохой, произошел конфликт. Сельчанка стала упрекать родственницу в том, что она посещает увеселительные заведения и мало времени уделяет воспитанию детей. Обидевшись, женщина пригрозила свекрови физической расправой и разбила кухонную посуду.

Вскоре в конфликт вмешался 36-летний сын заявительницы, он решил успокоить женщин.

«Поняв, что супруг встал на сторону матери, агрессивно настроенная подозреваемая схватила со стола кухонный нож, размахивая которым высказала в адрес близкого человека угрозу убийством», — отмечают в ведомстве.

В этот момент свекровь воспользовалась тем, что сельчанка переключилась на мужа, выбежала во двор и позвонила в полицию. На момент прибытия правоохранителей женщина уже успокоилась и не стала отрицать свой вины, пытаясь оправдать поступок тем, что была пьяна.

Полицейские возбудили уголовное дело.

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