На Алтае разгневанный мужчина нокаутировал сожительницу

Соседка пострадавшей рассказала, что накануне у женщины произошел конфликт с сожителем. Утром знакомая увидела, что горожанке стало плохо и вызвала скорую медицинскую помощь.
В первую очередь полицейские решили проверить на причастность к совершению преступления сожителя потерпевшей. Установив местонахождение мужчины, его доставили в отдел внутренних дел. Когда подозреваемый узнал, что его сожительница госпитализирована, то сразу признался в содеянном.
Мужчина сообщил, что накануне возвращался домой вместе с сожительницей и они поссорились. «Когда нетрезвый мужчина услышал в свой адрес нецензурные слова, то пришел в ярость и кулаком ударил горожанку в лицо. От полученного удара женщина упала на землю и ударилась головой», — отмечают в ведомстве.
После этого мужчина поднял сожительницу, отвел ее домой, а сам направился делам.
Полицейские возбудили уголовное дело, подозреваемого оставили под подпиской невыезде.