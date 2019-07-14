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Происшествия

На Алтае разгневанный мужчина нокаутировал сожительницу

В одну из больниц Республики Алтай с черепно-мозговой травмой госпитализировали 37-летнюю женщину. Потерпевшую ударил сожитель, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Соседка пострадавшей рассказала, что накануне у женщины произошел конфликт с сожителем. Утром знакомая увидела, что горожанке стало плохо и вызвала скорую медицинскую помощь.

В первую очередь полицейские решили проверить на причастность к совершению преступления сожителя потерпевшей. Установив местонахождение мужчины, его доставили в отдел внутренних дел. Когда подозреваемый узнал, что его сожительница госпитализирована, то сразу признался в содеянном.

Мужчина сообщил, что накануне возвращался домой вместе с сожительницей и они поссорились. «Когда нетрезвый мужчина услышал в свой адрес нецензурные слова, то пришел в ярость и кулаком ударил горожанку в лицо. От полученного удара женщина упала на землю и ударилась головой», — отмечают в ведомстве.

После этого мужчина поднял сожительницу, отвел ее домой, а сам направился делам.

Полицейские возбудили уголовное дело, подозреваемого оставили под подпиской невыезде.

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