На Алтае разгоряченные женщины избили и исцарапали полицейских

Инцидент произошел в селе Майма Республики Алтай. Одна из женщин ударила прибывшего полицейского в лицо кулаком не менее двух раз, потом ногой стала бить в область бедра и живота.
После этого она схватила полисмена за шею, исцарапала ногтями и ударила ногой второго сотрудника.
Ее подруга также начала пинать стража порядка, пытаясь помочь собутыльнице.
На женщин завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).