На Алтае разгоряченные женщины избили и исцарапали полицейских

В ночь на 25 июня на Алтае две пьяные 27 и 29-летние женщины пришли в магазин за очередной партией спиртного, но поругались и подрались с продавцом. Женщина вызвала полицию, но агрессивных дам было уже не остановить.

Инцидент произошел в селе Майма Республики Алтай. Одна из женщин ударила прибывшего полицейского в лицо кулаком не менее двух раз, потом ногой стала бить в область бедра и живота.

После этого она схватила полисмена за шею, исцарапала ногтями и ударила ногой второго сотрудника.

Ее подруга также начала пинать стража порядка, пытаясь помочь собутыльнице.

На женщин завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).