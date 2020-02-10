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11 февраля
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Происшествия

На Алтае разыскивают предприимчивого парня, укравшего продуктов на кругленькую сумму

В соцсетях появилась ориентировка на молодого человека, который в сельском супермаркете набрал товара и за него не расплатился. Сумма ущерба оказалась существенной.

Продуктовый магазин. Корзина.
Продуктовый магазин. Корзина.
СС0

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», все случилось 7 февраля в вечернее время в магазине «Магнит» в селе Косиха. Неизвестный парень совершил кражу продуктов на общую сумму 17 тыс. рублей.

На вид ему 20−25 лет, рост 180−185 см. Был одет в темную куртку с капюшоном со светлой опушкой, черную шапку с помпоном с белым логотипом, штаны черные спортивные, кроссовки Nike.

Ориентировка по краже в Косихе
Ориентировка по краже в Косихе
vk.com/incident22

При себе была спортивная сумка Nike.

Всех, кто опознал данного гражданина или знает об его местонахождении просьба сообщить по телефону 89993311784.

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