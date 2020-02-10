На Алтае разыскивают предприимчивого парня, укравшего продуктов на кругленькую сумму

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», все случилось 7 февраля в вечернее время в магазине «Магнит» в селе Косиха. Неизвестный парень совершил кражу продуктов на общую сумму 17 тыс. рублей.
На вид ему 20−25 лет, рост 180−185 см. Был одет в темную куртку с капюшоном со светлой опушкой, черную шапку с помпоном с белым логотипом, штаны черные спортивные, кроссовки Nike.
При себе была спортивная сумка Nike.
Всех, кто опознал данного гражданина или знает об его местонахождении просьба сообщить по телефону 89993311784.