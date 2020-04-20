Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае разъяренный мужчина пытался расправиться с родней чайником и отверткой

Житель Кош-Агачского района впал в ярость и решил расправиться с родственниками. Для этого он вооружился металлическим чайником и отверткой, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

В полицию обратилась жительница села Ортолык. Девушка рассказала, что ее свекор угрожал убийством своей супруге, а потом и ей.

Полицейские выяснили, что 47-летний сельчанин в который раз вернулся домой пьяный и получил по этому поводу претензии от жены. Чтобы избежать ее нападок, мужчина решил уйти к сыну.

«Желая вернуть супруга домой, сельчанка оправилась вслед за ним. Причем женщине удалось опередить нетрезвого мужчину и первой добраться до
дома детей», — рассказывают в полиции.

Зайдя в дом, нетрезвый мужчина вновь увидел супругу, что его сильно разозлило. Не совладав с эмоциями, он схватил стоящий на печи металлический чайник, которым попытался ударить супругу, высказывая при этом угрозу убийством.

Сноха подозреваемого заступилась за свекровь и вытолкала дебошира на улицу. Это его еще больше разозлило. Он достал из припаркованного в ограде мотоцикла, принадлежащего сыну, отвертку и снова зашел в дом, где стал ей размахивать, угрожая расправиться и со снохой.

Когда мужчина немного успокоился и вышел во двор, сельчанка позвонила в полицию.

На место прибыл участковый. Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость