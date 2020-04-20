На Алтае разъяренный мужчина пытался расправиться с родней чайником и отверткой

Житель Кош-Агачского района впал в ярость и решил расправиться с родственниками. Для этого он вооружился металлическим чайником и отверткой, рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

В полицию обратилась жительница села Ортолык. Девушка рассказала, что ее свекор угрожал убийством своей супруге, а потом и ей.

Полицейские выяснили, что 47-летний сельчанин в который раз вернулся домой пьяный и получил по этому поводу претензии от жены. Чтобы избежать ее нападок, мужчина решил уйти к сыну.

«Желая вернуть супруга домой, сельчанка оправилась вслед за ним. Причем женщине удалось опередить нетрезвого мужчину и первой добраться до

дома детей», — рассказывают в полиции.

Зайдя в дом, нетрезвый мужчина вновь увидел супругу, что его сильно разозлило. Не совладав с эмоциями, он схватил стоящий на печи металлический чайник, которым попытался ударить супругу, высказывая при этом угрозу убийством.

Сноха подозреваемого заступилась за свекровь и вытолкала дебошира на улицу. Это его еще больше разозлило. Он достал из припаркованного в ограде мотоцикла, принадлежащего сыну, отвертку и снова зашел в дом, где стал ей размахивать, угрожая расправиться и со снохой.

Когда мужчина немного успокоился и вышел во двор, сельчанка позвонила в полицию.

На место прибыл участковый. Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.