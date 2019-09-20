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Происшествия

На Алтае ребенок покалечил младшего брата топором

Четырехлетний мальчик отрубил топором два пальца своему двухлетнему брату. Это случилось в Бийском районе Алтайского края, сообщило «Бийское телевидение».

Топор.
Топор.
СС0

Дети играли вечером во дворе. Непонятным образом у старшего ребенка в руках оказался топор и по неосторожности он отрубил две фаланги младшему брату.

Мальчика госпитализировали, по факту случившегося проводится проверка.

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