На Алтае ребенок покалечил младшего брата топором

Дети играли вечером во дворе. Непонятным образом у старшего ребенка в руках оказался топор и по неосторожности он отрубил две фаланги младшему брату.
Мальчика госпитализировали, по факту случившегося проводится проверка.
Четырехлетний мальчик отрубил топором два пальца своему двухлетнему брату. Это случилось в Бийском районе Алтайского края, сообщило «Бийское телевидение».
Дети играли вечером во дворе. Непонятным образом у старшего ребенка в руках оказался топор и по неосторожности он отрубил две фаланги младшему брату.
Мальчика госпитализировали, по факту случившегося проводится проверка.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter