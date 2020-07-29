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29 июля
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Происшествия

На Алтае ребенок выпал из окна детского сада и получил тяжелые травмы

Воспитателя детского сада № 9 «Солнышко» Горно-Алтайска обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, ее воспитанник выпал из окна спальни в детском саду, пишут Новости Горного Алтая.

Детский сад. Ребенок.
Детский сад. Ребенок.
СС0

По версии следствия, 19 мая 2020 года около 9:40 часов воспитатель старшей группы В детского сада № 9 «Солнышко» не закрыла входную дверь в спальную комнату на втором этаже, где было настежь открыто окно для проветривания помещения. Она оставила без присмотра малолетнего воспитанника.

Трехлетний ребенок зашел в спальную комнату, встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа на асфальтированную дорожку.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, что расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека и создающий непосредственно угрозу для жизни.

Как отмечает следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай, воспитатель нарушила должностные инструкции, небрежно отнеслась к исполнению своих профессиональных обязанностей.

Заведующая детским садом и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности, на всех окнах в детском саду «были установлены ограничители, препятствующие выпадению детей».

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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