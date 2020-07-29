На Алтае ребенок выпал из окна детского сада и получил тяжелые травмы

По версии следствия, 19 мая 2020 года около 9:40 часов воспитатель старшей группы В детского сада № 9 «Солнышко» не закрыла входную дверь в спальную комнату на втором этаже, где было настежь открыто окно для проветривания помещения. Она оставила без присмотра малолетнего воспитанника.
Трехлетний ребенок зашел в спальную комнату, встал на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа на асфальтированную дорожку.
Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы, что расценивается как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека и создающий непосредственно угрозу для жизни.
Как отмечает следственное управление Следственного комитета России по Республике Алтай, воспитатель нарушила должностные инструкции, небрежно отнеслась к исполнению своих профессиональных обязанностей.
Заведующая детским садом и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности, на всех окнах в детском саду «были установлены ограничители, препятствующие выпадению детей».
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.