На Алтае ремонтник покромсал коллегу ножом и «розочкой» на пьянке

В Республике Алтай в середине апреля двое мужчин, которые занимаются ремонтом бытовой техники, устроили пьянку и подрались, рассказали в региональном главке МВД. Никто из них не помнит, из-за чего.

К 39-летнему жителю села Озеро-Куреево пришел в гости его давний знакомый. Они вместе занимались ремонтом бытовой техники на дому. Поработав некоторое время, они решили отметить окончание рабочего дня и выпить.

В процессе пьянки между напарниками произошел конфликт. Что послужило причиной раздора, никто из них не помнит, так как оба сельчанина к тому моменту были изрядно пьяны. Хозяин дома разбил о стол пустую бутылку и получившейся «розочкой» ударил односельчанина в туловище. В ответ, разъяренный товарищ нанес удар ногой по лицу нападавшего. Тот взял со стола кухонный нож и ударил обидчика в живот.

Потерпевший выбежал из дома и обратился за помощью к соседям. Они вызвали полицию и скорую помощь.

Обвиняемый признался в преступлении, а свой поступок попытался оправдать состоянием алкогольного опьянения. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.